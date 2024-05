Miracoli e apparizioni - stretta della Santa Sede Solo il Papa potrà dire che un evento è soprannaturale

(Di venerdì 17 maggio 2024) Città del Vaticano, 17 maggio 2024 – Anche la Chiesa non crede ai. O meglio, d’ora in avanti ci andrà ancora di più con i piedi di piombo. Davanti a presuntemariane, a statueMadonna che piangono sangue o altri potenziali fenomeni soprannaturali, laha scelto di evitare pronunciamenti definitivi sulla loro natura ultraterrena, distinguendo chiaramente l’in quanto tale dal bene spirituale conseguente al relativo atto devozionale. Al massimo si limiterà ad autorizzare e promuovere preghiere e pellegrinaggi nei luoghi simbolo delle, fermo restando che un fedele resta libero di credere o non credere alle stesse. In via del tutto eccezionale,il...

Madonne e postine. In arrivo nuove norme (più rigide) per valutare le apparizioni. E Medjugorje