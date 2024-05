Ministro slovacco - ' Fico stabile ma ancora molto grave'

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ildella DifesaRobert Kali?ák, che ha preso ad interim le funzioni di premier, ha sottolineato che le condizioni di Robertsono "stabili, magravi". "Tuttavia l'intervento ha permesso di controllare e guarire le ferite da arma da fuoco", ha aggiunto Kalinak parlando ai media all'uscita dell'ospedale, come riporta Aktuality.

