Milano ricorda Luigi Calabresi e le vittime della strage della Questura | la cerimonia e i quadri degli studenti di Brera

(Di venerdì 17 maggio 2024)– Corone di fiori ein onore del commissario, assassinato il 17 maggio 1972, 52 anni fa, e in ricordo delledell’anno successivo quando davanti alla, in occasioneprima commemorazione, una bomba a mano ha portato via la vita di altre quattro persone e ne ha ferite altre 52. Questa mattina il questore diGiuseppe Petronzi ha commemorato i cadutipolizia di Stato, sulla cui lapide è stata deposta una corona dell’Anpi, e il commissario, sul cui busto è stato adagiato un mazzo di fiori. Successivamente, in via Cherubini, il questore vicario e la ...

