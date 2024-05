Milan - svolta per l’allenatore? Xavi di nuovo possibile E Camarda…

Come riportato da calciomercato.com, Paulo Fonseca non dovrebbe essere il nuovo Allenatore del Marsiglia . svolta in arrivo per il Milan ?

I francesi lo vogliono però vedono anche Conceiçao. Il tecnico del Lilla più vicino ai rossoneri: decisiva la prossima settimana - E allora, prego aspettare altri cinque giorni. È quello il momento in cui è attesa la svolta decisiva per il futuro del milan. il profilo ideale Il milan ha sempre avuto tempi chiari nella gestione ...

Christian Rosiello, chi è l'ultras del Milan bodyguard di Fedez Cosa ha detto a Pomeriggio 5 su Iovino - Cosa sappiamo su Christian Rosiello, il bodyguard di Fedez e ultras del milan I dettagli a seguire nell'articolo ...

Bologna, l'Arsenal irrompe su Zirkzee: l'attaccante valuta se restare ancora in Italia - Bologna, l'Arsenal irrompe su Zirkzee: l'attaccante valuta se restare ancora in Italia - (fcinter1908) Calciomercato, arriva la svolta per il milan: per acquistarlo servono 40 milioni di euro. La società lombarda, di fatto, è alle prese con le ricerche per il prossimo centravanti (Spazio ...