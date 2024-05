Milan - quanto guadagni con la Supercoppa Italiana? Ecco le cifre

La Juventus non perdona Allegri, divorzio burrascoso - La Juventus non perdona Allegri, divorzio burrascoso - Allegri si è rammaricato per quanto accaduto mercoledì notte ... Uno di questi non è stato fatto entrare il 27 aprile contro il milan. "Voleva essere - dicono gli ultras - sia un supporto al mister ...

Inviato a Mario Pagliara - Inviato a Mario Pagliara - Il tecnico granata e la sfida interna con il milan: "C’è l’idea dell’attacco pesante. Vorrei riproporre Pellegri dopo il grande gol segnato a Verona. L'Europa Sarebbe la ciliegina..." ...

Hellas Verona, la maledizione dell’Arechi: 19 anni senza vittoria - Hellas Verona, la maledizione dell’Arechi: 19 anni senza vittoria - Visualizzazioni: 1 Lunedì 20 maggio l’Hellas Verona di Baroni si giocherà la salvezza all’Arechi di Salerno. Impianto storicamente ostico per i gialloblu, senza i 3 punti dal 2005. Hellas Verona, i pr ...