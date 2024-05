Milan - Pioli | NON giudico Allegri Ultima a San Siro? La verità è QUESTA

(Di venerdì 17 maggio 2024) Le parole di Stefano, allenatore del, in vista della sfida di Serie A contro il Torino. Tutti i dettagli Stefanoha parlato in conferenza stampa in vista Torino-– «È difficile giudicare da lontano. Max è un grande allenatore, ha vinto tantissimo. Per il ruolo che abbiamo, sappiamo che dobbiamo gestire un certo tipo

Pioli , alla vigilia di Torino-Milan, non vuole darsi un voto in vista della chiusura dell’esperienza in rossonero. Ma, per evidenziare le mancanze dei suoi, fa capire che l’Inter abbia semplicemente fatto meglio: le parole in conferenza ...

"Theo Hernandez non si è allenato. Cercherò di far giocare tutti in queste due gare". MILANO - "I miei ultimi giorni al Milan? Cerco di non pensarci" . Così Stefano Pioli , in conferenza stampa, alla vigilia della penultima di campionato, in ...

Juventus, Allegri via Il commento di Pioli: 'E' un grande, le tante pressioni...' - Juventus, Allegri via Il commento di pioli: 'E' un grande, le tante pressioni...' - Stefano pioli, allenatore del milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Torino e ha parlato anche del futuro di Massimiliano Allegri, sempre più vicino all'addio alla ...

Barcelona: Xavi'nin görevden alinmasi yönünde, iste kararin nedenleri - Barcelona: Xavi'nin görevden alinmasi yönünde, iste kararin nedenleri - Si attendono conferme o smentite nei prossimi giorni. Intanto, il tecnico è stato anche accostato al milan, che è alla ricerca di un sostituto per pioli.

Barcelona: Xavi mot oppsigelse, her er begrunnelsen for avgjørelsen - Barcelona: Xavi mot oppsigelse, her er begrunnelsen for avgjørelsen - Si attendono conferme o smentite nei prossimi giorni. Intanto, il tecnico è stato anche accostato al milan, che è alla ricerca di un sostituto per pioli.