Milan - da Christian Pulisic a Tijjani Reijnders e non solo | ecco i premi del Gentleman 2023 24

Verso Torino: Pioli cambia e sorprende ancora - Verso Torino: Pioli cambia e sorprende ancora - I rossoneri si stanno preparando all’ultima trasferta della stagione ed i dubbi di formazione sono diversi. Il milan la settimana scorsa grazie alla vittoria col Cagliari ha messo al sicuro la qualifi ...

Reijnders: “Pioli Con lui ho un grande rapporto, mi ha aiutato tanto” - Reijnders: “Pioli Con lui ho un grande rapporto, mi ha aiutato tanto” - Ieri sera alla Scuola Militare Teuliè di milano è andata in scena la serata di gala dedicata al Premio Gentleman, arrivata alla sua 29esima edizione assoluta. Tra i giocatori del milan presenti anche ...

Milan Fonseca, accelerata per il portoghese: ecco quando si chiude - milan Fonseca, accelerata per il portoghese: ecco quando si chiude - Il milan ha scelto Paulo Fonseca per la prossima stagione e c’è l’ok del tecnico: ecco quando si può chiudere Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, siamo in dirittura d’arrivo in casa milan per ...