Meteo migliora al Nord - al Sud ancora caldo estivo | le previsioni di oggi

e Luca Tavecchio C’è un disperso a rendere più drammatico il bilancio dell’ondata di maltempo che ha travolto il Nord Italia. È un uomo di 66 anni di Cantù (Como), precipitato in una roggia in piena dopo il cedimento di un ponticello. Molto ...

Torna il sole, ma non dappertutto. I temporali si spostano: ecco dove - Torna il sole, ma non dappertutto. I temporali si spostano: ecco dove - Questo non vuol dire che l'alta pressione tornerà padrona del Mediterraneo, anzi. "Nelle prossime ore avremo ancora un’accesa instabilità solo al nord-Est, specie su Alpi e Prealpi con locali ...

Maltempo, ancora allerta rossa in Veneto. Monitorati fiumi in Lombardia, piogge in Fvg - Maltempo, ancora allerta rossa in Veneto. Monitorati fiumi in Lombardia, piogge in Fvg - Su gran parte del nord Italia prosegue l’ondata di maltempo che ieri ha ... A Vicenza e Verona è scattata l’allerta rossa. E si cerca ancora un disperso nel Comasco, un uomo caduto in un torrente dopo ...

Nord Corea, Kim torna mostrare i muscoli: “Ha lanciato missile verso mar del Giappone” - nord Corea, Kim torna mostrare i muscoli: “Ha lanciato missile verso mar del Giappone” - Kim Jong Un torna a mostrare i muscoli. La Corea del nord ha lanciato oggi un missile balistico non specificato verso il mar del Giappone: Lo riferiscono le forze armate della Corea del Sud nel resoco ...