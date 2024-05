Meta - Ue apre un’indagine | alti rischi di dipendenza per gli utenti più giovani

Al vaglio la conformità di Meta con i requisiti per impedire ai bambini e agli adolescenti di accedere a contenuti inappropriati. L’Unione europea apre un’indagine su Meta – Ilcorrieredellacittà.com L’UE ha inoltre avviato un’indagine anche contro ...

Facebook e Instagram sotto indagine UE per dipendenza - La Commissione europea ha avviato un'indagine formale per valutare se Facebook e Instagram di Meta stiano rispettando le norme del Digital Services Act (DSA) per la tutela dei minori. L'UE teme che i sistemi e gli algoritmi delle ...

MilanoPost - Italia al 1° Posto in Europa nella Meeting Industry - Questo è il dato principale che emerge dall'indagine dell'... Questo approccio ha contribuito a creare un'eredità positiva per gli ... Le stesse isole possono essere meta di un turismo congressuale, ...