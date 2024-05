Meloni - serve più cooperazione fra le economie del G7

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) "L'autonomia strategica non può prescindere, necessariamente, dal lavoro in termini di de-risking, re-shoring, e friendly-shoring delle catene del valore che dobbiamo portare avanti insieme. Questa è una priorità della Presidenza italiana, che ha bisogno, come giustamente sottolineate nella Dichiarazione, di una maggioretra ledel G7 e tra i loro sistemi produttivi e industriali e di una maggiore apertura verso quelle nazioni che ne condividono la stessa visione". Lo ha detto la premier Giorgianell'incontro con il Business 7, il gruppo di lavoro delle 'confindustrie' in parallelo al G7 in Italia. "È fondamentale limitare le dipendenze" industriali "attuali, diversificando le catene del valore strategiche, ovviamente, non in senso protezionistico, ma bilanciando adeguatamente sicurezza e ...