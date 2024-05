Meloni-#Schlein - salta il duello tv #La7 e #Sky provano il colpaccio #17maggio #iltempoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il dibattito Schleinnon si farà sulla tv pubblica e allora perché non farlo sulla tv privata. Devono aver pensato questo a La7 e a Sky. Infatti prima è arrivato l'invito del direttore del Tg La7 Enrico Mentana. «D'intesa con i vertici di La7 ufficializzo la proposta di due confronti televisivi tra i leader delle liste in lizza per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno. I confronti avranno luogo mercoledì 5 e giovedì 6 giugno alle ore 21.20: prendendo l'ultimo sondaggio Swg divulgabile, quello del 23 maggio, riserveremo la serata del 6 giugno ai rappresentanti delle liste maggiori. Questa la nostra proposta, attendiamo le risposte» ha scritto su Instagram Mentana. Un invito subito recepito da Schlein, Conte, Salvini, Tajani ma anche dalla coppia Bonelli-Fratoianni e dal vulcanico Bandecchi di Alternativa popolare. Ci prova anche Sky. Il direttore di Sky Tg24 ...

