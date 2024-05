Meloni al B7 - transizione green senza dimenticare il nucleare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) "Laa nostro avviso deve seguire il principio della neutralità tecnologica. Vuol dire che dobbiamo perseguire tutti l'obiettivo di ridurre l'impatto sull'ambiente, ma dobbiamo farlo utilizzando tutte le tecnologie a disposizione. Quelle già in uso, quelle che stiamo sperimentando e quelle che dobbiamo ancora scoprire. Non penso solo alle rinnovabili, ma anche al gas, ai biocarburanti, all'idrogeno, ai sistemi di cattura della anidride carbonica.la grande prospettiva, che arriva dalda fusione, per produrre energia pulita e illimitata". Lo ha detto la premier Giorgianell'incontro con il Business 7, il gruppo di lavoro delle 'confindustrie' in parallelo al G7 in Italia. "Ci muoviamo in uno scenario di crisi, ma le crisi non devono ...