Meloni a G7 | serve autonomia industriale

(Di venerdì 17 maggio 2024) 20.56 Il Covid,la guerra in Ucraina e il conflitto in Medio Oriente, l'intelligenza artificiale delineano "un quadro complesso,che ha rimesso al centro due cose:la questione geopolitica e l'".Così la premierall'incontro del Business 7. "Fondamentale limitare le dipendenze industriali attuali. Il mercato può essere libero solo se è equo", aggiunge. "Occorre più cooperazione fra economie del G7". La transizione green "non deve dimenticare il nucleare". Il Papa al G7 "darà contributo a regole per IA".