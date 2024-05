Megalopolis - la recensione | Catilina va in città

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il film:, 2024. Regia: Francis Ford Coppola. Cast: Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Chloe Fineman, Talia Shire, Jason Schwartzman, Kathryn Hunter, Dustin Hoffman. Genere: drammatico, fantascienza. Durata: 138 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival di Cannes, in lingua originale. Trama: Nelladi New Rome, si fa accesa la rivalità tra un certoe un tale Cicerone… A chi è consigliato? Agli ammiratori del cinema di Francis Ford Coppola e delle ambizioni sfrenate sullo schermo. Era dal 1977, e attivamente dal 1983 (quando è iniziata la prima di tante lavorazioni), che Francis Ford Coppola sognava di fare un certo film, un sogno che ha continuato a inseguire per decenni, fino ad arrivare al punto in cui ha ...

Le recensioni sono per Megalopolis, e non sono eccezionali - Le recensioni sono per megalopolis, e non sono eccezionali - megalopolis di Francis Ford Coppola ha finalmente debuttato. Dopo 40 anni di lavoro, 120 milioni di soldi di Coppola sono stati investiti nel progetto. Centinaia di riscritture e il risultato finale..

Megalopolis spacca Cannes: fischi e standing ovation, 50% su Rotten Tomatoes - megalopolis spacca Cannes: fischi e standing ovation, 50% su Rotten Tomatoes - L'attesissimo film di Francis Ford Coppola, come prevedibile, ha spaccato in due Cannes: chi grida al capolavoro e chi fischia.

Megalopolis ha spaccato Cannes: dal Festival critiche feroci per il film di Coppola - megalopolis ha spaccato Cannes: dal Festival critiche feroci per il film di Coppola - megalopolis però ha davvero spaccato in due il Festival di Cannes, perché al tempo stesso ci sono state reazioni entusiaste al film di Coppola, tra standing-ovation e prime recensioni decisamente ...