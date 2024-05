(Di venerdì 17 maggio 2024) (Adnkronos) – "Studi e pratica clinica confermano una sola cosa: che laresta l'piùperilin. Tra i fattori rischio c'è il diabete che in molti non sanno di avere. Il diabete, se non individuato e curato, causa diverse malattie cardiovascolari, tra cui infarto e ictus, oltre all'insufficienza L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Roma, 17 mag. (Adnkronos Salute) - "Studi e pratica clinica confermano una sola cosa: che la prevenzione resta l' arma più potente per mantenere il cuore in salute. Tra i fattori rischio c'è il diabete che in molti non sanno di avere. Il diabete, se ...

Roma, 17 mag. (Adnkronos Salute) - "Studi e pratica clinica confermano una sola cosa: che la prevenzione resta l' arma più potente per mantenere il cuore in salute. Tra i fattori rischio c'è il diabete che in molti non sanno di avere. Il diabete, se ...

Roma, 17 mag. (Adnkronos Salute) - "Studi e pratica clinica confermano una sola cosa: che la prevenzione resta l' arma più potente per mantenere il cuore in salute. Tra i fattori rischio c'è il diabete che in molti non sanno di avere. Il diabete, ...

Medicina, Grimaldi (Anmco): "Prevenzione arma più potente per mantenere cuore in salute" - Medicina, Grimaldi (Anmco): "prevenzione arma più potente per mantenere cuore in salute" - 'Tra i fattori di rischio c'è il diabete che in molti non sanno di avere. Se non individuato e curato causa infarto, ictus e insufficienza renale' ...

Febbre del Nilo, caso sospetto in una cornacchia a Valledoria - Febbre del Nilo, caso sospetto in una cornacchia a Valledoria - Campioni biologici prelevati dal volatile sono stati inviati al Centro di referenza nazionale di Teramo e ora il dipartimento di prevenzione veterinaria della ... anziane o con deficit immunitario, si ...

Il potere della prevenzione: sconfiggere il melanoma all’origine - Il potere della prevenzione: sconfiggere il melanoma all’origine - o addirittura lesioni che possono avere caratteristiche pretumorali, ricordando che la diagnosi precoce, che nel caso dei tumori della pelle, è più facile rispetto ad altri tumori”. Maggio, mese della ...