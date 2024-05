Mediaset lancia una campagna a sostegno del turismo italiano | Vacanze in Italia Prima del DOVE scegli il COME

(Di venerdì 17 maggio 2024) Al via dal 19 al 25 maggio la nuovacrossmediale didel: “indelil”. L’iniziativa nasce con l’intento di promuovere un comportamento più consapevole nella scelta delle, perché viaggiare non è solo una questione di destinazione, ma anche di approccio. In particolare, in un paesel’, ricco di mete splendide e celebri, in cui la vera sfida non sta tanto nel decidereandare, ma piuttosto nell’ individuare il modo migliore per farlo.unaa ...

In occasione della “ Festa del papà 2024 ” che si celebra il 19 marzo, Mediaset lancia una campagna per ringraziare tutti i padri che sostengono e guidano le nostre famiglie. Di seguito vi raccontiamo in anticipo in cosa consiste la nuova campagna ...

In occasione della Festa della Mamma, Mediaset rivolge i suoi auguri a tutte le mamme con una campagna televisiva dedicata. A partire da oggi, venerdì 10 maggio, su tutte le reti tv Mediaset andrà in onda uno spot incentrato sulle parole del poeta ...

In occasione della Festa della Mamma 2024 , Mediaset rivolge i suoi auguri a tutte le mamme con una campagna televisiva dedicata per l’occasione. Di seguito vi raccontiamo in anticipo in cosa consiste la nuova campagna dedicata a tutte le ideata per ...

Calvé lancia la campagna 'È tempo di Barbecue' per Uefa Euro 2024 con Federico Chiesa - Calvé lancia la campagna 'È tempo di Barbecue' per Uefa Euro 2024 con Federico Chiesa - Calvé lancia la campagna È tempo di Barbecue per UEFA Euro 2024, con Federico Chiesa come testimonial, celebrando convivialità e passione per il calcio e il barbecue ...

Parigi 2024: Cio lancia campagna '1 su 100 milioni' per team rifugiati - Parigi 2024: Cio lancia campagna '1 su 100 milioni' per team rifugiati - Il Comitato Olimpico Internazionale ha lanciato oggi la campagna '1 su 100 milioni' sostenendo la squadra olimpica dei rifugiati che si prepara ...

Festa della Mamma 2024: al via la campagna Mediaset con un nuovo spot - Festa della Mamma 2024: al via la campagna mediaset con un nuovo spot - In occasione della Festa della Mamma 2024, mediaset rivolge i suoi auguri a tutte le mamme con una campagna televisiva dedicata per l'occasione ...