Mazzocchi | Ripartire dalla compattezza ritrovata contro la Fiorentina

(Di venerdì 17 maggio 2024) Pasqualeanalizza il pareggiola: “Era più importante ritrovare lo spirito di squadra che il risultato in questa fase”. Pasquale, terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di-Napoli 2-2. Ecco le sue parole: “Il clima nello spogliatoio in questo periodo è pesante. Oggi però era importantissimo ritrovare ladi squadra più che il risultato. Abbiamo lottato insieme fino alla fine e da questo dobbiamo, anche se manca solo una gara”. “Quando si entra in un vortice negativo, si fa fatica e il morale viene a mancare. Penso chelaabbiamo fatto una buona partita e dobbiamoda qui, al di là del ...

L’ennesima sconfitta della stagione non salva nessuno dalle critiche dei tifosi: solo Mazzocchi riesce a prende rsi il Napoli . Sono terminati gli aggettivi per descrivere quanto sia stata indegna la stagione del Napoli . Gli azzurri, anche contro ...

Mazzocchi a DAZN: “Quando si entra in un vortice, poi si fa fatica e manca la fiducia” - mazzocchi a DAZN: “Quando si entra in un vortice, poi si fa fatica e manca la fiducia” - Pasquale mazzocchi, terzino del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro la Fiorentina per 2-2: "Quando si entra in un vortice si ...

MAZZOCCHI, Qua aria pesante ma abbiamo fatto bene - mazzocchi, Qua aria pesante ma abbiamo fatto bene - Pasquale mazzocchi ha parlato così a DAZN dopo il pari con la Fiorentina: "Sicuramente è un periodo che si respira un'aria pesante. Oggi non era importantissimo il risultato ma ritrovare solidità e ...

Esposito: "Kvara alla Zico. Osimhen pensa solo sistemarsi in Premier. Mazzocchi..." - Esposito: "Kvara alla Zico. Osimhen pensa solo sistemarsi in Premier. mazzocchi..." - Paolo Esposito, giornalista, ha commentato il 2-2 del Napoli al Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.