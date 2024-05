Mazzocchi da leader | messaggio alla squadra in vista del Lecce - poi il commento sulla crisi

(Di venerdì 17 maggio 2024) Un pareggio che serve poco al Napoli quello maturato contro la Fiorentina: le parole di Calzona nel post partita. Il Napoli ci prova, ma non riesce a trovare la vittoria contro la Fiorentina. Gli azzurri e la Fiorentina danno vita ad una partita divertente, ma il risultato finale serve davvero pocoFrancesco Calzona. Gli azzurri, infatti, avevano bisogno di una vittoria per tenere viva la speranza di qualificazioneprossima Conference League. Ora il distacco dFiorentina resta di due punti e la Fiorentina avrà ancora due partite a disposizione per conquistare almeno un punto che garantirebbe ai ragazzi di Vincenzo Italiano la partecipazioneprossima Conference. Fiorentina-Napoli, le parole dinel post partita Pareggio amaro per il Napoli, dunque, ma ...

Quattro reti, due per parte, con due magie su punizione da vedere e rivedere (in calce all’articolo). Eppure Fiorentina - Napoli lascia entrambe le squadre scontente. La sfida era uno scontro diretto che metteva in palio punti pesanti per l’Europa e, ...

Il Napoli dopo la sconfitta interna contro il Bologna, per cercare di agguantare l’ultimo treno utile per la qualificazione in Conference Leauge nello scontro diretto di Firenze doveva assolutamente vincere, invece dice addio anche all’ultimo ...

Fiorentina-Napoli 2-2, un pari inutile per Calzona e Kvaratskhelia: Conference League appesa a un filo - fiorentina-napoli 2-2, un pari inutile per Calzona e Kvaratskhelia: Conference League appesa a un filo - E il destino fa scherzi così. Un altro 17 maggio, consegna il napoli al punto più basso della sua storia recente: perché il 2-2 con la fiorentina pieno di errori e prodezze, condanna gli azzurri ...

Il Napoli pareggia a Firenze, Conference lontana - Il napoli pareggia a Firenze, Conference lontana - Termina 2-2 la sfida del Franchi tra fiorentina e napoli. I viola vanno sotto per il gol di Rrhamani, recuperano con capitan Biraghi, ribaltano il risultato con Nzola ma poi vengono ripresi nel ...

IL PARERE - Varriale: "Pari inutile per il Napoli, non si può prescindere da Kvara" - IL PARERE - Varriale: "Pari inutile per il napoli, non si può prescindere da Kvara" - "Finisce pari fiorentina-napoli partita quasi inutile di fine stagione ma che fornisce 2 indicazioni importanti. Saranno tutti cedibili al napoli, ma per ricostruire non si può prescindere da Kvara, f ...