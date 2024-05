Mattarella sull' omofobia intolleranza lacera convivenza

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 17 maggio 2024) AGI - "I principi di eguaglianza e non discriminazione, sanciti dalla nostra Costituzione, sono un presupposto imprescindibile per il progresso di qualsiasi società democratica e per la piena realizzazione di ogni persona umana". Così il presidente della Repubblica, Sergio, in una dichiarazione rilasciata in occasione della Giornata Internazionale contro l', la Transfobia e la Bifobia. "Sono più di sessanta i Paesi nel mondo in cui l'omosessualità viene punita con la reclusione, in alcuni ancora si rischia persino la pena di morte. L'per il diverso, l'indifferenza di fronte alle compressioni delle altrui libertà, costituisconozioni allademocratica", aggiunge il capo dello Stato. "L'Italia non è immune da episodi di omotransfobia: persone ...