Mateo Apollonio meglio di Maradona e Aguero | debutta in Argentina a 14 anni

(Di venerdì 17 maggio 2024) Si chiamaApolonio, ed è il giocatore più giovane della storia del calcio argentino are in una partita professionistica: 14e 29 giorni. Ha superato ‘El Kun’ Agüero (15e 35 giorni nel 2003) e Diego Armando(15e 355 nel 1976) . Il giovane terzino sinistro è entrato in campo nei minuti finali della partita di Coppa persa 1-0 dal Deportivo Riestra contro il Newell’s . “Mi sembra molto giovane – ha commentato Mauricio Larriera, allenatore del Newell’s – anche se bisogna attaccare e difendere come sempre, e cercando di prenderlo sul serio, come se il ragazzo avesse 38… Da un lato, come padre, dico che è pericoloso ma no, non voglio mettere in dubbio nulla, non so se il ragazzo abbia ricevuto qualche colpo no, ma spero che non ...