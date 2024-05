Maria Falcone - ' ministero sposti data concorso presidi'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ildell'Istruzione e del Merito 'torni sui propri passi elaper ilper dirigenti scolastici: il 23 maggio è sacro per la memoria civile dell'Italia'. Lo dice, presidente della Fondazione, e sorella di Giovanni, sulla notizia della scelta deldell'Istruzione di fissare in tutta Italia la fase preselettiva delper dirigenti scolastici il 23 maggio, giorno dell'anniversario della strage di Capaci in cui morirono i magistrati Giovannie Francesca Morvillo, e gli agenti della polizia di Stato Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. "Affermare che solo 2.400 docenti siciliani su un totale di 24.000 non potranno partecipare - continua ...