Maria De Filippi prende a parolacce un cavaliere a UeD - torna una coppia

(Di venerdì 17 maggio 2024) La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata incentrata unicamente sulle dinamiche inerenti il Trono Over. Si è parlato di Ernesto Russo e della nuova dama che sta conoscendo, ma non solo, in studio sono arrivati anche due ospiti, ex protagonisti del programma. Ecco cosa è successo. Discussioni al Trono Over di UeD, lo sfogo dicontro Fabio La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata da dove si era interrotta la precedente. A tal riguardo, al centro dell’attenzione ci sono stati Ernesto Russo ed Elisa. I due si stanno frequentando ma, a quanto pare, in molti non credono al reale interesse delverso la dama. La prima a mettere in dubbio tutto è stata Barbara De Santi. Per alcuni, però, la donna agisce in questo modo in quanto è ancora interessata a Ernesto. Poi è stata la volta di Sabrina e Fabio. Prima di passare alla dama, però, ...