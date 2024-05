Marcianise - 16enne aggredito dal branco fuori scuola | 3 arresti

Caserta - 16enne accoltellato dal branco fuori scuola : tre arresti (Adnkronos) – Altri tre arresti per l'aggresione subita da un 16enne, accoltellato dal branco all'esterno dalla scuola a Marcianise, in provincia di Caserta, nel corso di una spedizione punitiva per motivi passionali. I Carabinieri del NOR-Sezione ...

Caserta - 16enne accoltellato dal branco fuori scuola : tre arresti L'aggressione a Marcianise per motivi passionali, altri due minori erano già stati individuati Altri tre arresti per l'aggresione subita da un 16enne, accoltellato dal branco all'esterno dalla scuola a Marcianise, in provincia di Caserta, nel corso ...