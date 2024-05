Maneskin - la rottura è vicina | in sala prove dimezzati

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il futuro deiappare sempre più incerto. Da quando è finito il tour mondiale la band ha deciso di prendersi un momento di respiro e ognuno ha proseguito per la propria strada. Eppure, anche se sarà un momento c’è chi pensa che si già arrivata la fine di un’era. Sono passati solamente quattro anni dalla vittoria deisul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo con Zitti e buoni. Ne sono seguiti tantissimi progetti in gruppo, ma soprattutto un successo mondiale. Eppure, dopo tutto quello che hanno passato insieme in così poco tempo, adesso la band appare quasi divisa. Anche allein studio, due membri non ci sono.: il futuro incerto della band, foto Ansa – VelvetGossipIsi sono presi un momento di pausa? Pare di sì, ma non sappiamo quanto durerà. D’altronde, il ...

