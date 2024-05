Mandelli Fofi | ‘permettere somministrazione vaccini a farmacie è atto di civiltà

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma, 17 mag. (Adnkronos Salute) – “L’importanza di permettere anche alledi somministrare le vaccinazioni è legata a un tema semplice: in questo momento abbiamo uno straordinario mezzo per fare prevenzione, sappiamo quanto la prevenzione sia indispensabile anche per mantenere in equilibrio i conti del Servizio sanitario nazionale e dunque che lepossano, come i medici di medicina generale e come pediatri di libera scelta, fare una vaccinazione è un fdi, in linea con quella frammentazione necessaria per poter dare al cittadino una più ampia possibilità di vaccinarsi, così da preservare se stesso e i conti della sanità e dello Stato”. A dirlo è Andrea, presidente della Federazione Ordini farmacisti italiani –, a Milano a margine dell’evento ...