Mandare le mail crea un danno all’ambiente | ma quanto inquina davvero usare internet?

(Di venerdì 17 maggio 2024) Vi siete mai chiesticosta, in termini ambientali, una ricerca sul web o l’invio di una? Quasi sicuramente no: il 60% della popolazione mondiale ignora che la navigazione sue il web sono causa di emissioni di anidride carbonica. Quindi sono fonti dimento. Pensate che le principali big tech mondiali – Amazon, Apple, Facebook, Google,Microsoft e Nvidia – non hanno fabbriche con le ciminiere, eppure emettono tutte insieme più Co2 di quanta ne produce la Repubblica Ceca (130,1 milioni di tonnellate). Per non dire dell’energia consumata, più di quella utilizzata dal Belgio o dal Cile (91 milioni di Mwh, megawatt per ora). Considerato poi che i grandi server – i data center – utilizzati da queste aziende producono un enorme calore, che va raffreddato con l’acqua, cominciate a comprendere di cosa ...