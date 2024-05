Maltempo - Salvini | bisogna trattenere acqu - servono nuove dighe

(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma, 17 mag. (askanews) – “La rete ferroviaria per quanto di nostra competenza è riattivata, sono in costante contatto con Anas per le strade statali, per verificare frane e smottamenti. C’è bisogno di trattenerla quest’a facendovasche di laminazione, bacini di espansione per i fiumi e i torrenti: spero che almeno su questo non ci siano i comitati del no perché altrimenti poi vediamo queste immagini”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo, ministro delle Infrastruture e dei Trasporti ad Agorà su Raitre. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

