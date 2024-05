Maltempo - ritrovato il corpo del pensionato di Cantù In Veneto esonda il Muson | 7 famiglie evacuate

(Di venerdì 17 maggio 2024) Continua a destare preoccupazione la situazione del nord Italia, dopo l’ondata diche l’ha travolto. Benché le condizioni meteo siano in miglioramento, i territori fanno i conti con le conseguenze delle intense piogge. In particolare ina destare preoccupazione sono gli allagamenti che hanno interessato diversi centri abitati e la rottura dell’argine deldei Sassi. Allagamenti sono stati registrati anche in Friuli Venezia Giulia e dalla Lombardia arriva la notizia di una vittima: i vigili del fuoco hannoildi Mario Porro, il 66ennedi, in provincia di Como, disperso da giovedì pomeriggio, quando a causa del cedimento di un ponte era finito nel torrente Serenza in piena.il ...

