Maltempo - mille interventi dei vigili del fuoco in Lombardia

(Di venerdì 17 maggio 2024) Le conseguenze delinsi stanno attenuando secondo idelche stanno procedendo alle operazioni di svuotamento di cantine e autorimesse allagate a Gessate e Bellinzago, tra i comuni più colpiti dalla pioggia intensa di questi giorni. Nel pomeriggio di ieri, una perturbazione ha colpito la zona di Mantova, causando numerosi danni. Sono state registrate decine di richieste di intervento per tagli di alberi, tetti scoperchiati e allagamenti. Complessivamente sono stati effettuati ottantadi soccorso tecnico urgente a Mantova e provincia. Dall'inizio dell'emergenza, sono stati effettuati oltredi soccorso tecnico urgente in tutta la regione mentre è ancora in corso la ricerca di un uomo che ieri sera è caduto in un ...

La Spezia , 2 maggio 2024 – Prosegue la fase di Maltempo in tutta la Liguria. Nella giornata di oggi, giovedì 2 maggio, si sono verificati alcuni allagamenti e piccole frane . La pioggia battente a La Spezia ha creato alcune criticità e disagi in ...

In Veneto rompe gli argini fiume Muson, allagamenti e case isolate - In Veneto rompe gli argini fiume Muson, allagamenti e case isolate - In Veneto, a causa delle forti piogge, il fiume Muson dei Sassi ha rotto un argine ed è esondato a Camposampiero (Padova), in località Rustega. Squadre dei vigili del fuoco, con soccorritori fluviali ...

Allarme maltempo: esondati l'Avenale e il Muson. Strade, case e garage allagati in tutta la Castellana. A Riese i carabinieri salvano un'anziana - Allarme maltempo: esondati l'Avenale e il Muson. Strade, case e garage allagati in tutta la Castellana. A Riese i carabinieri salvano un'anziana - CASTELFRANCO (TREVISO) - Allarme maltempo nella Marca, in particolare nella zona della Castellana. Esondati il canale Avenale, e il Muson come gran ...