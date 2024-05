Maltempo in Veneto - il fiume Muson rompe gli argini a Camposampiero | evacuate le abitazioni isolate

(Di venerdì 17 maggio 2024) L’allarme, scattato ieri incolpito da fortissime e intense piogge, sta continuando a provocare danni e disagi. Ildei Sassi è esondato a(Padova), in località Rustega, per la rottura di un argine. Squadre dei vigili del fuoco, con soccorritori fluviali alluvionali del comando di Padova, Vicenza, Belluno e Venezia sono sul posto, evacuando alcunerimaste. In arrivo anche un mezzo anfibio dal comando di Verona, e personale e mezzi di pompaggio dai comandi dell’Emilia-Romagna. Le operazioni di soccorso vengono coordinate dal comandante provinciale, Giuseppe Lomoro. Disposto il raddoppio dei turni. La Protezione Civile delha emesso un aggiornamento della situazione meteo, che nelle ultime 6 ore registra ...

