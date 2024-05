Maltempo in Veneto - a Venezia le scale del Ponte di Rialto trasformate in un fiume | le immagini

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ilè una delle regioni più colpite dalche nelle ultime ore ha interessato il nord Italia. In particolare a, come sottolineato anche dal presidente Luca Zaia, la pioggia è stata così intensa “che l’acqua scendeva a scrosci daldi“. “Nonostante il Mose non sia stato alzato perché i dati di marea non lo prevedevano, la bomba d’acqua ha creato un innalzamento dell’acqua repentino di 20 centimetri che poi se ne è andata anche subito”, ha spiegato il governatore. Ecco le impressionanti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ancora critica la situazione in alcune regioni del Nord Italia interessate da abbondanti piogge. In Veneto sono catuti 230-240 millimetri di pioggia per mq in poche ore. A Marghera si è verificato uno sversamento di idrocarburi

