Maltempo in Lombardia - è sos agricoltura | Campi sommersi e semine in tilt

(Di venerdì 17 maggio 2024) “Trombe d'aria, grandinate e violenti nubifragi nelle scorse ore hanno preso di mira in particolare il Mantovano, mentre le piogge fuori misura degli ultimi giorni hanno fatto alzare i livelli di tutti i principali laghi". Lo fa sapere la Coldiretti regionale dopo le ultime ore diche ha interessato in particolare la zona orientale della. Bellinzago e Gessatedal fango: esondati Trobbia, Molgora e Naviglio Martesana. Decine di sfollati, terrorizzati i bimbi dell’asilo (video) Il territorio più colpito è stato la provincia di Mantova, dove nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 maggio, in pochi minuti si sono scaricate sui terreni grandi quantità di acqua, con alcuni locali episodi di forti raffiche di vento e grandinate, seppur di piccole dimensioni, che hanno colpito anche i vigneti. "I tecnici sul ...

Maltempo, trovato morto il 66enne che era caduto nel torrente Serenza di Cantù (Como) - maltempo, trovato morto il 66enne che era caduto nel torrente Serenza di Cantù (Como) - È stato ritrovato il corpo di Mario Porro, il pensionato 66enne di Cantù disperso da ieri pomeriggio, quando era caduto nelle acque del torrente Serenza in piena a causa delle forti precipitazioni.

Maltempo in Texas: almeno 4 morti in una tempesta - maltempo in Texas: almeno 4 morti in una tempesta - Una forte tempesta in Texas ha causato 4 morti nella città di Houston, oltre ad allagamenti e danni agli edifici.