Maltempo - esonda il fiume Muson | comuni isolati dagli allagamenti VIDEO

(Di venerdì 17 maggio 2024) E’ critica la situazione al Nord Italia, dove ilsta provocando ingenti danni. Dopo il Lambro e il Seveso in Lombardia, èto ilin Veneto, a Camposampiero, in provincia di Padova. Le forti piogge hanno causato la rottura dell’argine. L’zione ha invaso i territori circostanti, allagando idi Quarto d’Altino, nel veneziano e di Asolo, Castelfranco Veneto Altivole, Casier, Fonte, Mogliano Veneto, nel trevigiano. Intense precipitazioni ed estesiin tutto il Veneto. Particolarmente colpito il Vicentino, dove sono stati aperti tutti i cinque bacini di laminazione. Nel Padovano ildei Sassi ha rotto gli argini a Rustega di Camposampiero ed è ...

