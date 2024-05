Maltempo - colpito il Nord Italia Zaia | aperta l’unità di crisi per lo stato di emergenza

(Di venerdì 17 maggio 2024)ancora il. Il presidente della regione Veneto: “diper lodi” Ancoranel, dove le piogge stanno creando disagi e inondazioni. Nelle scorse ore la regione più colpita è stata il Veneto, dove il Presidente Lucaha annunciato l’apertura deldiper lodi: «Siamo davanti a un fenomeno nuovo che, come dice l’Università di Padova, si ripete ogni trecento anni. Il clima sta cambiando, temporali come questi, potenti e con una portata così non si sono mai visti in ...

Le notizie in diretta di oggi venerdì 17 maggio sul Maltempo nel Nord Italia e gli allagamenti in Veneto e Lombardia . Zaia : "Situazione critica". A Cantù disperso un anziano.Continua a leggere

Ancora critica la situazione in alcune regioni del Nord Italia interessate da abbondanti piogge. In Veneto sono catuti 230-240 millimetri di pioggia per mq in poche ore. A Marghera si è verificato uno sversamento di idrocarburi

Maltempo, ritrovato il corpo del pensionato disperso a Cantù: Mario Porro era andato a vedere la piena del torrente con gli amici - Maltempo, ritrovato il corpo del pensionato disperso a Cantù: Mario Porro era andato a vedere la piena del torrente con gli amici - L'ondata di maltempo al nord italia miete un'altra vittima. È stato individuato stamani dai vigili del fuoco il corpo di Mario Porro, 66 ...

