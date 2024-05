Maltempo - ancora allerta rossa in Veneto Monitorati fiumi in Lombardi - piogge in Fvg

(Di venerdì 17 maggio 2024) Su gran parte del Nord Italia prosegue l’ondata diche ieri ha messo in ginocchio soprattuttoa e. A Milano si è registrata una pioggia mai così intensa negli ultimi 170 anni. A Vicenza e Verona è scattata l’. Nelle prime ore di oggi il fiume Muson dei Sassi è esondato a Camposampiero (Padova), in località Rustega, per la rottura di un argine a causa delle forti. Evacuate alcune abitazioni rimaste isolate. Si cercaun disperso nel Comasco, un uomo caduto in un torrente dopo il crollo di un ponticello. Nella notteintense sono cadute sul Friuli Venezia Giulia causando allagamenti nel Pordenonese (LE PREVISIONI METEO).

