Maltempo | Anci Lombardia nel Milanese per verificare necessità dopo alluvione

Allerta rossa , domani venerdì 17 maggio 2024, per rischio idraulico e rischio idrogeologico in Veneto . Allerta arancione su settori di Lombardia , Friuli e lo stesso Veneto , Allerta gialla in 8 regioni. Il bollettino della protezione civile per il ...

Resta alta in Veneto l'attenzione per le piene dei corsi d'acqua a causa del Maltempo e delle eccezionali precipitazioni delle ultime 48 ore. Per la prima volta sono stati aperti tutti e sei i bacini di laminazione del territorio regionale. Si cerca ...

Festa dello sport a scuola da Regione Lombardia quasi un mln e mezzo di euro per progetto “Scuola attiva” - Festa dello sport a scuola da Regione lombardia quasi un mln e mezzo di euro per progetto “Scuola attiva” - Si è tenuta oggi, mercoledì 15 maggio, la festa Diffusa dello Sport, una manifestazione svolta contestualmente ...

Meci 2024, il salone dell’edilizia torna a Lariofiere - Meci 2024, il salone dell’edilizia torna a Lariofiere - Meci 2024, la Mostra Edilizia Civile e Industriale, torna rinnovata dopo cinque anni di fermo a Lariofiere, Erba.

Le sindache in Lombardia non aumentano: meno di un Comune su cinque governato da una donna. Grandi città ancora tabù - Le sindache in lombardia non aumentano: meno di un Comune su cinque governato da una donna. Grandi città ancora tabù - Secondo il report anci la percentuale di quote rosa tra i primi cittadini è stabile dal 2022. Presenza maggiore nei paesi tra 5mila e 10mila abitanti.