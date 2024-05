Maltempo - allerta rossa in Veneto e arancione in Lombardia e Fvg | un disperso nel comasco

(Di venerdì 17 maggio 2024) Resta alta inl'attenzione per le piene dei corsi d'acqua a causa dele delle eccezionali precipitazioni delle ultime 48 ore. Per la prima volta sono stati aperti tutti e sei i bacini di laminazione del territorio regionale. Si cerca un uomo di 66 anni: è caduto nelle acque del torrente Serenza neldopo il crollo di un ponte. Diramato livello massimo disu gran parte del territorioin, Friuli-Venezia Giulia, gialla in Piemonte

Utilizza la tua posizione - Utilizza la tua posizione - Dopo l'intensa fase di maltempo, le condizioni meteo tendono a migliorare al Nord. Altrove il tempo è più stabile e caldo, specie al Sud ...

Ancora nubifragi al Nord. Un disperso nel Comasco - Ancora nubifragi al Nord. Un disperso nel Comasco - E Luca Tavecchio C’è un disperso a rendere più drammatico il bilancio dell’ondata di maltempo che ha travolto il Nord Italia. È un uomo di 66 anni di Cantù (Como), precipitato in una roggia in piena d ...

Maltempo: in Veneto il fiume Brenta in piena - maltempo: in veneto il fiume Brenta in piena - Il maltempo che in queste ore ha colpito il veneto ha provocato un innalzamento del livello dell'acqua del fiume Brenta a Bassano del ...