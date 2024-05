Maltempo a Mantova - un tornado rovescia a terra i treni merce Le immagini dal drone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 17 maggio 2024)– Strade e cantine allagate, tetti scoperchiati, alberi abbattuti,ti e anche la grandine. Sono le conseguenze dei forti temporali che ieri in serata hanno interessato tutto ilno, da nord a sud. Tra le 18 e le 19 si sono scatenati dei violenti temporali che hanno scaricato quantità d'acqua notevoli. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, ma non si registrano feriti e nemmeno persone evacuate. È in corso la conta dei danni che si prevedono ingenti. La grandine ha colpito soprattutto l'altono, in particolare i Comuni di Goito e Castiglione delle Stiviere, con chicchi di ghiaccio di cinque centimetri di circonferenza. I campi un po' in tutta la provincia si presentano come risaie. I livelli dei fiumi, come il Po e la Secchia, sono in rialzo ma non destano ...