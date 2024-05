Maltempo | A Fontana a Bellinzago - ‘situazione compless - interventi in tempi eccezionali’

Milano – Nei giorni erano volati gli strali tra c entro destra e c entro sinistra. Motivo del contenere l’attribuzione di responsabilità per gli allagamenti e i disagi dovuti al Maltempo . Ora, con il momento più drammatico dell’emergenza ormai alle ...

Il Nord sferzato dal maltempo, in Veneto stato di allarme rosso. A Verona trovato un cadavere - Il Nord sferzato dal maltempo, in Veneto stato di allarme rosso. A Verona trovato un cadavere - Veneto, 2500 chiamate di soccorso ai vigili del fuoco Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco in tutto il Veneto, per le forti piogge che hanno interessato la regione dalla giornata di mercoled ...

Maltempo, Astuti (Pd): "Dalla Regione solo tagli irresponsabili" - maltempo, Astuti (Pd): "Dalla Regione solo tagli irresponsabili" - A dare il la ad Astuti l'ultima dichiarazione del Presidente della Regione Attilio fontana circa il completamento entro un anno di tutte le vasche di laminazione. Di seguito, la nota diffusa da Astuti ...

Maltempo: A.Fontana, lavoriamo per tornare presto alla normalità - maltempo: A.fontana, lavoriamo per tornare presto alla normalità - "Vedendola direttamente, la situazione è davvero complessa. Ci sono numerose abitazioni e una serie di attività produttive completamente allagate. Gli interventi di prima necessità e urgenza sono stat ...