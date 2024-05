Maltempo a Cantù - inghiottito dalla roggia davanti agli amici | disperso un pensionato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 17 maggio 2024)(Como) – È caduto nellagonfiata dalocchi dei dueche erano accanto a lui. Da ieri alle 18 i vigili del fuoco stanno cercando Mario Porro, 66 anni di, trascinato dalle acque di un corso d’acqua che passa accanto a via Mentana, zona ospedale, trasversale di via Domea. Assieme ad altri due uomini stavano osservando l’acqua, su un ponticello pedonale di servizio in corrispondenza di una chiusa per la deviazione dell’acqua verso le vasche di laminazione. Una struttura leggera, appoggiata su argini di terra con un’altezza di un paio di metri, uno dei quali ha ceduto, nel punto in cui l’uomo era appoggiato alla balaustra. In due sono caduti, ma il sessantaseienne è finito direttamente in acqua, immediatamente risucchiato ...