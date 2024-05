Malore mentre passeggia al parco - muore il parroco don Rodolfo Melani

(Di venerdì 17 maggio 2024) Prato, 17 maggio 2024 – Grave lutto per la Diocesi pratese: è morto improvvisamente dondi Santa Maria a Capezzana. Aveva 76 anni ed è deceduto questo pomeriggio neldell’ex Ippodromo, dove spesso si recava per camminare e fare così attività fisica all’aria aperta. Durante lata è stato colto daed è stato ritrovato accasciato a terra da alcuni passanti. Quando sul posto sono arrivati i soccorsi il sacerdote era già morto. Donaveva compiuto gli anni da pochi giorni, era nato a Prato il 13 maggio 1948, aveva frequentato il seminario diocesano ed era stato ordinato sacerdote il 17 giugno 1976 dal vescovo Pietro Fiordelli nella chiesa del Sacro Cuore ai Ciliani. Il suo primo incarico da...

