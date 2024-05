(Di venerdì 17 maggio 2024)inaldiper le uniche due date italiane dopo l'European Tour che lo ha portato nei club di mezzo continente: Madrid, Ginevra, Colonia, Amsterdam, Bruxelles, Stoccarda, Berlino, Parigi, Zurigo, Barcellona, Londra, Lussemburgo. Oggi venerdì 17 maggio e domani sabato 18torna ufficialmente a casa con due concerti aldi. Due concerti soldout da poco dopo il suo ritorno al Festival di Sanremo, dove ha sbancato con 'Tuta gold'. Il cantautore milanese è stato recentemente fra i protagonisti più acclamati delRadio Italia Live in piazza Duomo. Un momento letteralmente d’oro per uno dei golden boy della musica italiana. Dopo ilsi ...

La band irlandese da 10 miliardi di stream farà tappa in Italia con il “Satellites World Tour”, biglietti in vendita dal 24 maggio Milano – The Script arrivano in Italia con un imperdibile appuntamento l’11 dicembre 2024 al Fabrique di Milano . La ...

Mahmood al Fabrique di Milano: la scaletta del concerto - Mahmood al fabrique di milano: la scaletta del concerto - Mahmood in concerto al fabrique di milano per le uniche due date italiane dopo l'European Tour che lo ha portato nei club di mezzo continente: Madrid, Ginevra, Colonia, Amsterdam, Bruxelles, Stoccarda ...

Ma qual è (e com'è) la Milano di Fedez - Ma qual è (e com'è) la milano di Fedez - Quali sono le discoteche meneghine che fanno tendenza, o per lo meno notizia Una domanda sempre d’attualità, a maggior ragione dopo il caso Fedez-Iovino ...

The Script in concerto al Fabrique di Milano: data e biglietti - The Script in concerto al fabrique di milano: data e biglietti - La band irlandese da 10 miliardi di stream farà tappa in Italia con il “Satellites World Tour”, biglietti in vendita dal 24 maggio ...