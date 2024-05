Madonna di Trevignano - il cardinale della Dottrina della Fede | “Se Gisella avrà ancora seguito verrà scomunicata”

(Di venerdì 17 maggio 2024) ll cardinal Victor Manuel Fernandez, prefetto del dicastero per lasuRomano ha spiegato che si èin tempo per risolvere "bonariamente" la questione. Tuttavia se il fenomeno cresce, non si esclude la scomunica.

Solo il Papa potrà dire se un'apparizione è "soprannaturale", colpo del Vaticano alla Madonna di Trevignano - Solo il Papa potrà dire se un'apparizione è "soprannaturale", colpo del Vaticano alla Madonna di trevignano - Nuova stretta del Vaticano sulle apparizioni soprannaturali su cui sarà il Papa ad avere l'ultima parola. La stoccata alla Madonna di trevignano ...

Trevignano: card. Fernandez, “la scomunica è possibile, se le persone continuano ad andarci” - trevignano: card. Fernandez, “la scomunica è possibile, se le persone continuano ad andarci” - Così il card. Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della Fede, si è espresso in questi termini sul caso delle presunte apparizioni della Madonna a trevignano e su altri casi ...

Svolta in Vaticano. Nuove norme per valutare se le apparizioni sono di origine soprannaturale - Svolta in Vaticano. Nuove norme per valutare se le apparizioni sono di origine soprannaturale - Il Dicastero per la dottrina della Fede ha presentato le nuove norme per il discernimento di apparizioni e fenomeni mistici e contengono importanti cambiamenti.