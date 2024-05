Ma come si permette? | sabotaggio di Alessandra Mussolini - David Parenzo sbrocca | Video

(Di venerdì 17 maggio 2024)a La7.è ospite diin studio a L'Aria che tira e sembra giocare una partita tutta sua contro il conduttore. Accusa, si sbraccia, si alza, fa per uscire. Tutto nasce dalle parole del padrone di casa: «Siamo in diretta, vi stiamo raccontando da una parte Bratislava, dall'altra la campagna elettorale che ci riporta in Italia con la vicenda della Salis e poi i fatti della Liguria». L'inviata è a Genova a pochi centimetri da Stefano Savi, legale del governatore Toti, e l'europarlamentare di Forza Italia se ne esce con una frase che lascia tutti interdetti: «, non l'avete intervistato l'avvocato di Toti, non è in diretta, non sta parlando con voi». «Sì, c'è la nostra inviata». «Lo avete liquidato così, quello sta parlando per i fatti ...

