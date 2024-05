Luogosano - amministrazione in bilico perde un altro consigliere

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa nota dei consiglieri di opposizione del Comune diVincenzino Buono, Luca Di Napoli, Luigi Di Stasio, Gerardino Di Napoli e Antonio D’Orsi. “Nel Consiglio Comunale del 15/05/2024, in cui sono state deliberate le nuove tariffe TARI (tra l’aumentate quest’anno), il gruppo di Maggioranza si è ulteriormente assottigliato. Infatti un, appartenente ormai alla ex Maggioranza, si è dissociato dalla sua compagine dichiarando di dare vita ad ungruppo autonomo. Per questo motivo, il gruppo di Opposizione, si è andato allargando raggiungendo, di fatto, la parità numerica dei suoi componenti con la Maggioranza: 5 consiglieri di Maggioranza e 5 consiglieri di Opposizione. Stando così le cose, l’azione amministrativa registra una profonda ...