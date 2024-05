Lunch - test - traduzione e significato del brano di Billie Eilish

(Di venerdì 17 maggio 2024) Esce oggi in tutto il mondo il nuovo album di, Hit Me Hard and Soft, anticipato dal singolo. Si tratta di una canzone che parla di un rapporto molto sensuale tra la protagonista del pezzo e la ragazza di cui si innamora. Ildelo non lascia spazio a interpretazioni e racconta nel dettaglio le sensazioni di un rapporto sessuale saffico, paragonato metaforicamente a un pranzo, come si evince dal titolo. Le parole poi descrivono i sentimenti di attesa e di emozione prima dell’incontro. Con la certezza che lei possa essere davvero quella giusta. Quindi non solo sensualità, ma anche desiderio di costruire un rapporto più profondo. Ilo originale diOh, mm-mm I could eat that girl forYeah, she dances on my ...

Dieci nuove canzoni che trattano temi cari alla cantante, dalla sessualità all'aspetto fisico - Dieci nuove canzoni che trattano temi cari alla cantante, dalla sessualità all'aspetto fisico - Hit Me Hard and Soft è il titolo del terzo album di billie Eilish che sarà in concerto a Bologna a giugno 2025 ...

Recensione: BILLIE EILISH – “Hit Me Hard and Soft” - Recensione: billie EILISH – “Hit Me Hard and Soft” - Una prima chiave di lettura di questo terzo capitolo sonoro di billie Eilish "Hit Me Hard and Soft" arriva subito dalle prime note di Skinny ...

Billie Eilish, è uscito il nuovo album - billie Eilish, è uscito il nuovo album - Eilish ha pubblicato il suo terzo album in studio, “Hit me hard and soft”, su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico. In rotazione radiofonica, in Italia c’è “lunch”. Il primo singolo estra ...