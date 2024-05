Luca Gotti | Dorgu? Potrebbe fare come Bale - il Napoli lo trattava come terzino e fece tre gol all’Inter

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 17 maggio 2024) La conferenza stampa di presentazione del match tra Lecce e Atalanta da parte del tecnico giallorossoLa parole diPer affrontare una partita di Serie A non c’è bisogno di stimoli ulteriori. Abbiamo un lavoro bellissimo e lo svolgiamo a uno dei livelli più alti al mondo. E’ questo lo stimolo, non bisogna cercarlo di giornata in giornata. E’ una questione di mentalità, dobbiamo far bene cone Atalanta”. ATALANTA. “Ha creato qualcosa di nuovo nel calcio italiano soprattutto dal punto di vista della mentalità. Gasperini ha portato ricchezza, già 15 anni fa aveva questo imprinting tattico con l’aspetto importante della mentalità di gioco in primis. Impone al suo avversario una partita quasi uomo a uomo. Quando allenava piccole squadre le avversarie grandi riuscivano ad ovviare a questa situazione ...