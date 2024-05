LU-VE Group premiata

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di venerdì 17 maggio 2024) per le strategie messe in atto nell’ambito della formazione e della sicurezza sul lavoro con l’attestato “Best Practices Sicurezza sul Lavoro Varese 2023” Per il quarto anno consecutivo LU-VE è inserita nella classifica “Leader della Sostenibilità 2024” di Statista. I premi e i riconoscimenti ricevuti confermano l’attenzione della multinazionale varesina verso i temi della sostenibilità, della formazione e della cultura per la sicurezza sul lavoro LU-VE, multinazionale varesina leader nel settore degli scambiatori di calore ad aria, quotata su Euronext STAR di Borsa Italiana, continua a distinguersi per l’impegno verso la sostenibilità, la formazione e la sicurezza sul lavoro. La recente assegnazione del premio “Best Practices Sicurezza sul Lavoro Varese 2023” da parte di Confindustria Varese, in accordo con Cgil, Cisl e Uil, è l’ultimo riconoscimento di una ...