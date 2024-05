L' Onu? Attacchi continui Da anni è contro Israele Troppe fake news sulla guerra C' è tanto antisemitismo

Milano , 15 maggio 2024 – Amarezza, sconforto e critica. Il presidente della Comunità ebraica di Milano , Walker Meghnagi , ha scritto una lettera al rettore dell' Università Statale , Elio Franzini, in cui esprime “ sconforto mio personale e della ...

Si è svolta questa mattina, alla presenza del L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi , e della Presidente della comunità ebraica “Beth Hillel”, Daniela Gean, la firma del protocollo per la consegna ...

"Tu puoi rimanere, ma senza bandiera israeliana". E' accaduto oggi a Roma durante un sit in di protesta della comunità iraniana, scesa in piazza per protestare contro contro la condanna a morte inflitta dal governo iraniano al cantante rap Toomaj ...