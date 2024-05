LoJack | nuovi sistemi antifurto in arrivo

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ogni giorno si cerca di combattere il furto d’auto, che da tanti anni rappresenta un problema per tutti gli autisti del mondo. Per contrastare i ladri d’auto,presenta deiche ci diano una mano Si lavora da sempre per contrastare i furti d’auto, creando deiper aiutare gli automobilisti a tenere al sicuro le proprie auto. Proprio in merito a questo, l’azienda che si occupa proprio della sicurezza e dell’delle auto,, ha presentato deiall’Automotive Dealer Day a Verona. Ihanno tre nuove funzioni. La prima novità permette al proprietario ...